TCL devrait lancer son premier téléviseur QD-OLED dans l’année

Comme ce fut le cas l’an passé avec Samsung, TCL s’apprête lui aussi à changer de stratégie et faire le plongeon vers l’OLED ! Le fabricant utiliserait pour cela les dalles QD-OLED produites par Samsung Display, mais aucun détail n’a pour le moment été annoncé. Ainsi, nous n’avons pour l’heure pas connaissance du nombre de références, des diagonales qui seront proposées, ou encore du tarif auquel ces téléviseurs seront affichés.



On sait cependant que TCL entend faire du QD-OLED un élément important au sein de son catalogue. Le constructeur a en effet précisé que les gammes Mini-LED et QD-OLED « occuperont toutes deux des positions de choix dans la gamme de téléviseurs 2023 de TCL ».