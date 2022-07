Pour le prix de votre maison, vous pouvez acheter ce téléviseur

Au regard du tarif de cette télé unique en son genre se pose la question évidente de la qualité d'image : comment ce téléviseur pliant produit-il une image harmonieuse ? Premièrement, le constructeur annonce employer la technologie Micro-LED 4K. Cette dernière repose sur de petits panneaux de pixels qui bénéficient d'une palette ultra large et lumineuse et qui traitent les nuances à une profondeur de 16 bits par couleur. Ils sont beaucoup plus petits et nombreux, ce qui permet de rendre les images plus saisissantes, au contraste plus profond. La TV est aussi compatible HDR ou HDR10+ (selon le modèle), mais non Dolby Vision.

En outre, la marque a créé sa propre technologie brevetée anti-intervalle, nommée « adaptative gap calibration technology », qui permet de rendre les joints de l'écran pliable invisibles une fois la TV déployée.

Fort heureusement, les C SEED N1 sont aussi équipées d'enceintes, ce qui permet de réduire les coûts additionnels. Bien qu'à ce stade, on ne compte plus, si ?