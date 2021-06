LG OLED R1 : Que vaut la télé enroulable à 100 000 euros de LG ? Nos premières impressions

Et on ne se profitera pas non plus des technologies VRR, FreeSync ou G-Sync qui ne sont ici pas prises en charge. Gloups, encore. Si le R1 est bel et bien compatible 4K@120Hz, les technologies dédiées aux joueurs sont absentes.

Notre interlocuteur, "Monsieur technique" s'est naturellement rapproché des ingénieurs coréens pour comprendre pourquoi ces technos ne figurent pas dans l'OLED65R1. Pour l'heure, il ne dispose d'aucune information complémentaire à nous donner. On ignore donc si ces traitements de la fluidité de l'image sont conditionnés par l'ajout de puces spécifiques qui ne seraient pas dans le R1, ou s'il s'agit simplement d'une implémentation au cœur du processeur Alpha 9 Gen4.

Dans ce dernier cas de figure, on pourrait espérer alors que LG déploie une mise à jour pour corriger le tir. Là encore, aucune information en ce sens ne nous est communiquée.

On pourrait considérer que le R1 ne s'adresse peut-être pas à une cible de joueurs, mais à ce niveau de prix, nous aurions aimé que LG fasse ce téléviseur enroulable LA vitrine technologique parfaite au sein de la gamme Signature. Dommage…