Orange gagne des abonnés sur mobile, mais en perd sur le fixe

Au deuxième trimestre, Orange a ainsi gagné 250 000 abonnés en fibre optique (contre 287 000 au premier trimestre), mais au jeu des ventes nettes (le ratio entre les abonnés ayant quitté l'opérateur et ceux l'ayant rejoint), il en perd finalement 33 000, auxquels on doit ajouter les 21 000 abonnements en moins du T1 2023. Depuis le début de l'année, l'entreprise a perdu 54 000 abonnés sur le fixe. Et cela se ressent sur les revenus du fixe, en baisse de 1,4 point (à 935 millions d'euros). Plus précisément, on parle d'une progression de +2,2 % pour le haut débit, et d'une chute de -14,1 % pour le bas débit, qui rapporte moins de 200 millions d'euros à Orange sur les trois derniers mois.