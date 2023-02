API ouvertes, nouveaux services et applis : que nous réservent donc les opérateurs télécoms du globe ?

Google, Twitter, Yahoo et même la NASA en sont friands, et les opérateurs mobiles du monde entier sont bien décidés à s'engouffrer dans la brèche des API ouvertes. Orange, Telefónica, Verizon, Deutsche Telekom ou encore Vodafone ont annoncé le 27 février depuis Barcelone le lancement de l'initiative « GSMA Open Gateway ». Celle-ci prendra la forme d'un socle d'interfaces de programmation d'applications (donc d'API) bâti pour fournir aux développeurs un accès universel et simplifié aux réseaux des opérateurs. L'objectif ? Favoriser la conception et la fourniture de services numériques et applications mobiles, et accélérer leur mise sur le marché.