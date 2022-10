Comment planifier la coupure automatique du Wi-Fi sur une box Orange

Que votre démarche Wi-Fi de votre box vous intéresse surtout pour empêcher l'accès à Internet à certaines personnes à certaines heures : qu'importe. Nous allons voir ci-dessous deux méthodes pour régler la plage horaire d'activation du Wi-Fisur Livebox, aussi bien sur les modèles 4, 5 et 6.

Notons en passant que la Livebox 6 propose non seulement de couper son Wi-Fi, mais même de se mettre complètement en veille afin d'économiser un peu plus. Par ailleurs, les dénominations et apparences des menus ci-dessous peuvent légèrement varier d'un modèle à un autre. C'est notamment le cas pour la partie mobile, qui concerne surtout la dernière box d'Orange.