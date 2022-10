Comment planifier la coupure automatique du Wi-Fi sur une box Free

Et voilà, le Wi-Fi de votre Freebox se coupera et se rallumera désormais de lui-même. Notez que si vous avez un besoin imprévu de la connexion sans-fil lorsque cette dernière est coupée, il est tout de même possible de la réactiver. Et ce en passant par l'interface d'administration (si votre ordinateur est connecté en Ethernet) ou par l'application Freebox Connect (si connectée à Internet en data).