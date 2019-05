Free va supprimer une partie de son offre mobile

Quel forfait est « de trop » ?

Source : Univers Freebox

Ce week-end, lors de la Convention Free,s'est exprimé au sujet de l'de son entreprise, devenue trop complexe à son goût : «».Aujourd'hui,propose trois formules : illimitée 100 Go à(15,99 €/mois pour les abonnés Freebox), illimitée 50 Go àpendant un an (puis basculement vers la première offre) et 2 h d'appels à(ou gratuit pour les abonnés Freebox). Laquelle sera finalement mise sur la touche ?Il y a peu de chance que cela concerne la première, fer de lance de l'opérateur. On pourrait, en revanche, imaginer le forfait à 2 € en danger, dans la mesure où Free tente de basculer ses bénéficiaires vers les offres plus chères. Mais Niel aurait affirmé vouloir faire évoluer son offre low cost.Il ne resterait alors plus qu'un candidat à la suppression... Il ne s'agit toutefois que d'hypothèses. Affaire à suivre.