Free Mobile donne un coup de fouet à ses débits 4G avant les fêtes

Le réseau 4G reste aujourd'hui, et de loin, le plus utilisé par les Français. Beaucoup n'ont pas encore osé adopter un smartphone 5G et attendront que leur téléphone actuel rende l'âme avant d'opter pour un modèle compatible avec le réseau de nouvelle génération.

Free va donc améliorer la qualité des débits proposés par ses antennes en utilisant les 15 MHz alloués sur la fréquence 2 100 MHz. Free ne disposait avant cela que de 5 MHz, mais a obtenu 15 MHz grâce au « New Deal mobile », une initiative gouvernementale qui « offrait » des avantages aux opérateurs contre leur engagement à améliorer leur réseau, notamment dans les zones rurales et les zones blanches.