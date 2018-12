Des millions d'Américains seraient prêts à s'endetter pour avoir un iPhone

Selon une enquête réalisée par WalletHub's, site de finances personnelles, plus de 11 % des Américains (soit 28 millions), seraient prêts à entrer en contact avec une société de crédit afin de pouvoir obtenir les fonds nécessaires à l'obtention des prochainscensés sortir cette semaine.D'après Fudzilla.com , site ayant rapporté l'information, ces derniers ne se préoccuperaient même pas des caractéristiques des modèles en question, et seraient prêts à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, simplement pour avoir un modèle de la marque à la pomme.Cependant, l'enquête rapporte également qu'une partie des répondants (29 %) s'étant dit prêts à faire un crédit afin d'obtenir la dernière nouveauté d'Apple, n'est probablement même pas solvable, et se verraient ainsi refuser ledit crédit.Une analyse réalisée sur un échantillon de 480 personnes et qui ne devrait pas manquer de faire réagir les plus grands détracteurs d'Apple, accusant bien souvent leurs utilisateurs d'être ces fameux