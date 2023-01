Foxconn : fin du Covid dans l'usine géante qui produit les iPhone 14 ?

Mais si la santé a repris le dessus à iPhone City, un reste d'inquiétude persiste. Une seconde personne interrogée par Reuters indique ainsi que la direction veut rester prudente sur ses annonces, du fait de l'explosion épidémique subie actuellement par la Chine.

« Nous nous attendons à un pic de cas avant ou après les vacances du Nouvel An lunaire [le dimanche 22 janvier : NDLR] » explique-t-elle. Avant d'ajouter : « et nous ne savons pas si cela causera des problèmes ». Avec l'abandon subit de presque toutes les restrictions de la politique zéro Covid imposée précédemment par Pékin, on estime que près de 300 millions de personnes ont été infectées en Chine lors des trois premières semaines de décembre.

L'usine Foxconn de Zhengzhou, située dans le Henan au centre du pays, compte 200 000 travailleurs. Au plus fort des émeutes en novembre dernier, quelque 20 000 employés avaient quitté leur poste.