Yandex, concurrent russe de Google, lance son premier smartphone

Tout l'écosystème Yandex dans un smartphone

Source : Engadget

est le moteur de recherche leader sur le territoire russe, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, devant Google. À l'instar de son concurrent américain, la société tire la majorité de ses revenus de la publicité et entend diversifier ses activités.Avec le lancement de son, sobrement intitulé «», l'entreprise cherche à se rendre encore plus indispensable aux utilisateurs russes, tout en mettant en avant l'ensemble de ses services. En effet, le téléphone contiendra par défaut les applications Yandex, comme le GPS, la musique, la commande de taxi ou la livraison de nourriture. De plus, l'appareil est muni d'un, Alice, permettant d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités.Du côté des spécifications techniques, le smartphone est notamment doté d'un écran Full HD de 5,65 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 630, d'un capteur d'empreintes digitales, et tourne sous Android 8.1. Il est disponible à partir de ce jeudi, au prix de 17 990 roubles, soit environ