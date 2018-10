Le Super VOOC d'Oppo est le chargeur le plus rapide de l'univers

Plus puissant que le One Plus 6 et sa technologie Dash Charge

L'autonomie de notre batterie et sa capacité à se recharger rapidement font généralement partie des caractéristiques prises en compte lors de l'achat d'un smartphone.Car trop nombreuses ont été les situations où le téléphone ne tient pas la route en termes d'énergie, nous obligeant à le brancher au moins une fois dans la journée. Une problématique de plus en plus résolue par les fabricants et leurs partenaires.La marque chinoise Oppo rafle d'ailleurs la palme d'or du meilleur chargeur du marché, selon les essais réalisés sur l'Oppo Find X Lamborghini Edition par nos confrères de The Verge Son chargeur mobile Super VOOC enregistre en effet des résultats époustouflants : 35 minutes seulement pour une recharge complète, soit 2100 secondes au total pour redonner le plein à sa batterie de 3400 mAh.C'est simple : il n'aura fallu que dix petites minutes pour que l'appareil mobile grimpe à 34 %, quinze minutes pour atteindre les 50 %, vingt minutes pour dépasser les 66 % puis trente minutes pour tutoyer les 92 %.Soit des chiffres bien supérieurs à ceux du One Plus 6 et sa technologie Dash Chage, parmi les meilleurs du secteur : 60 % en trente minutes, et 1h15 pour retrouver la totalité de la batterie.A noter que le chargeur Super VOOC n'est pas fourni avec tous les appareils de l'entreprise chinoise : à l'heure actuelle, seuls l'Oppo R17 Pro et l'Oppo Find X Lamborghini Edition en bénéficient.