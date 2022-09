IFA : Huawei inverse la tendance et booste la caméra frontale des nouveaux Nova 10 et 10 Pro

Avec ces nouveaux flagships, le constructeur chinois va à contre-courant de ce que l’on voit habituellement, à savoir un module photo arrière assez complet et une caméra selfie passable à l’avant. Ici, les Huawei Nova 10 et 10 Pro font considérablement évoluer les capacités de la caméra frontale, que ce soit du côté des spécifications comme du côté logiciel, avec des fonctionnalités intéressantes pour le quotidien des amateurs d’autoportrait.



Ainsi, les Huawei Nova 10 et 10 Pro embarquent la première caméra frontale autofocus ultra-large de 60 mégapixels du secteur. En plus d’offrir une excellente résolution d’image, elle est capable de prendre en charge un angle de 100° et propose une qualité vidéo 4K. Elle est dotée de la fonction d’autofocus instantanée avec QPD (Quad Phased Detection), permettant une augmentation de 30 % de la vitesse de mise au point.



Le Huawei Nova 10 Pro dispose d’un second capteur avant de 8 mégapixels dédié au portrait en gros plan, qui prend également en charge le zoom optique 2x et le zoom numérique jusqu’à 5x. À l’arrière, les Nova 10 et 10 Pro proposent un capteur Ultra Vision de 50 mégapixels qui offrirait des résultats idéaux dans les conditions de faible luminosité, grâce à une amélioration de l’absorption de lumière de 40 %.



Parmi les fonctionnalités qui y sont attachées, on peut citer le suivi audio, la suppression des bruits de fond, ou encore Follow Focus qui verrouille et suit le sujet vidéo. Bien sûr, on retrouve l’application vidéo Petal Clip qui intègre la stabilisation vidéo, l’étalonnage des couleurs ou encore des fonctionnalités de montage pour produire des vlogs qualitatifs.