Le site maladiecoronavirus.fr permet d'évaluer ses symptômes et d'être orienté

Comment ça marche ?

Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus ? Comportez vous en citoyen responsable et restez chez vous... et si vous pensez avez des symptômes, informez vous sur la conduite à tenir : https://t.co/iLfeZjts2i #COVID19france — MaladieCoronavirus (@maladiecovid19) March 17, 2020

Des données vraiment personnelles ?

Source : Groupe LaPoste

Ce site ne permet pas à proprement parler un "diagnostic" mais une évaluation de l'état de santé des patients afin de les aider et de les orienter vers les bonnes structures de soin. Pour cela, le site maladiecoronavirus.fr, a développé un algorithme sur la base des dernières connaissances scientifiques qui permet de faire un “test” anonyme et gratuit à travers 24 questions sur ses symptômes (fièvre, toux, gêne respiratoire, courbatures...) mais aussi sur ses antécédents médicaux, son âge. Le site récemment mis en ligne, et dans la plus grande discrétion, a déjà enregistré plus de 600 000 connexions depuis mercredi 18 mars. Le communiqué officiel du site indique que seulement "10% des personnes ont été orientées vers le 15" et témoigne de l'utilité de ce type de service pour éviter l'engorgement des services de secours, SAMU en particulier. Le communiqué précise également que toutes les données récoltées sont "non nominatives et stockées dans le plus strict respect de la sécurité et de la confidentialité" à travers Docaposte (la filiale numérique du Groupe La Poste). Elle seront toutefois transmises et mises à disposition de l'Institut Pasteur à des fins de recherche. Ainsi ces informations constitueront une tendance qui sera aussi corrélée avec les données des hôpitaux français afin d'anticiper des éventuels besoins de lits supplémentaires en service de réanimation. Il s'agit vraissemblament d'une première étape vers la constitution de tests plus généralisés qui permettront de dépister les porteurs de Coronavirus pour éviter davantage de contagion dans la population française.Rappelons qu'il s'agit d'une initiative d'intérêt collectif portée l'Alliance Digitale contre le COVID-19, un consortium d'acteurs du numérique et de l'e-santé : Kelindi, Dernier Cri, Docaposte (Groupe La Poste) avec le soutien de Allianz France et De Gaulle Fleurance & Associés.