CRISPR-Cas9 : une équipe de chercheurs a créé les premiers lézards génétiquement modifiés

Une opération sur l'œuf non fécondé

Débats autour des manipulations génétiques

Source : Independent

La technique employée par les chercheurs de l'université de Géorgie (États-Unis),, est déjà connue de la communauté scientifique. Cependant,, en raison des particularités de leur processus de reproduction.En effet, chez ces animaux, la femelle conserve le sperme du mâle pendant une période relativement longue, avant que l'œuf ne soit effectivement fécondé. Par conséquent, il est. Or, la méthode utilisée nécessite un timing précis pour que lapuisse avoir lieu.Dans leurs derniers travaux, les scientifiques ont, situés dans des ovaires de lézards femelles. Après éclosion de ces œufs, ils ont constaté que, qui, en l'occurrence, se traduit par un albinisme. Ce résultat prouve donc que le composant injecté peut rester actif pendant plusieurs jours, voire semaines, dans l'œuf non fécondé.CRISPR-Cas9 est un « outil » assimilé à une. Son principe est d'au sein du génome d'un organisme vivant. L'idée de cette méthode, déjà utilisée chez des mammifères, des oiseaux ou des poissons, serait donc de pouvoir « réparer » génétiquement un individu, en désactivant un gène causant des troubles ou en ajoutant un qui manquerait.Mais la technique ne fait pas l'unanimité. Certaines voix se sont en effet élevées pour, qui pourraient permettre deDans le cas de l'étude des chercheurs de l'université de Géorgie, l'outil a contribué à créer des. Et cette anomalie génétique n'a pas été choisie au hasard : elle pourrait permettre dedont souffrent généralement les êtres humains atteints d'albinisme.Malgré les controverses, certains scientifiques continuent donc de faire confiance à CRISPR-Cas9 pour y voir plus clair sur le fonctionnement humain.