Une app mobile pour diagnostiquer les otites en "écoutant" votre oreille

Étudier la réflexion du son dans l'oreille

Le smartphone ne remplacera pas le médecin

Lessont des affections particulièrement fréquentes chez les enfants, correspondant à une inflammation de l'oreille externe ou moyenne. Mais elles ne sont pas forcément faciles à détecter, en particulier chez les plus petits, qui ont du mal à exprimer leurs symptômes.Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l'université de Washington, à Seattle (États-Unis), ont développé uneen mesure d'effectuer un premier diagnostic. Son fonctionnement est accessible à tous et ne requiert qu'un simple, en plus du smartphone. Il suffit de placer le dispositif à l'entrée du canal auditif, et un léger son continu sera émis pendant 150 millisecondes.C'est ensuiteque sera établi le diagnostic. En effet, une otite se traduit par une accumulation de fluides derrière le tympan. Une telle présence modifie inévitablement la façon dont le son est renvoyé par l'oreille, ce qui permettra alors à l'application de conclure à la présence d'une infection.L'appareil a été testé sur 53 enfants, âgés de 18 mois à 17 ans. Et les résultats se sont avérés concluants, puisque le. Soit un chiffre comparable avec des outils médicaux tels que le tympanomètre.Néanmoins, l'application mobile n'a pas pour vocation de se substituer à l'analyse du médecin. Au contraire, il s'agit simplement de déterminer s'il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un spécialiste, pour confirmer le premier diagnostic et obtenir une ordonnance. En somme, l'application vise un usage semblable à celui d'un thermomètre pour mesurer la fièvre.Quoi qu'il en soit, il lui faudra obtenir diverses autorisations réglementaires avant de pouvoir pénétrer sur le marché. Les scientifiques entendent commencer par les États-Unis, en recevant l'agrément de la Food and Drug Administration d'ici la fin de l'année.