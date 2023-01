Les UV de machines à ongles provoqueraient des mutations de l'ADN

Pour autant, cela n'empêche pas leur utilisation. En effet, si les méthodes plus classiques sont moins populaires dans les instituts, c'est que le prix d'une séance et le temps consacré peuvent paraître prohibitifs. Surtout quand on sait que le vernis peut s'écailler au bout de quelques jours. À première vue plus avantageux pour les clients, le gel semble être un choix raisonné, d'autant plus qu'il est désormais possible de l'appliquer à son domicile. Mais, un article sur une reine de beauté atteinte d'une forme rare de cancer de la peau a alerté les chercheurs qui ont décidé de se pencher sur la question.