Samsung lance ses propres fonds d'écran adaptés à la caméra frontale du Galaxy S10

Mickey, Olaf ou Les Indestructibles s'amusent avec la caméra du S10

Source : The Verge

La caméra frontale dun'est pas passée inaperçue. Son, en haut à droite de l'appareil, a inspiré les designers amateurs qui ont eu vite fait de proposer desen s'amusant à la dissimuler par tous les moyens.Samsung a vite repéré cette petite mode qui était en train de se créer autour de son smartphone et propose dès à présent sur ledifférents fonds d'écran. Le constructeur a noué un partenariat avecpour en réaliser, inspirés deou encore, et habiller son écran d'accueil tout en faisant disparaître l'objectif disgracieux.De nombreux autres visuels, très bien trouvés pour certains, sont également disponibles dans l'application et Samsung va enrichir sa collection au fil des semaines.