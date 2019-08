Une importante faille de sécurité repérée sur les appareils équipés du Bluetooth

Une faille appelée KNOB

Une faille facile à contrer

Source : TechSpot

Le danger n'est pas excessif : il n'existe aucune preuve montrant que cette faille a déjà été effectivement utilisée par un pirate, et les grands constructeurs ont d'ores et déjà donné des instructions pour éviter des débordements.La faille a été découverte par des scientifiques des universités de Singapour, d'Oxford et du CISPA allemand. Ils l'ont baptisée, «» en anglais. Ici, ce sera surtoutpour «», désignant la méthode utilisée pour prendre le contrôle des appareils.L'idée de départ des chercheurs a été d', plutôt que de chercher à s'appairer de force avec l'un d'eux. Durant cette procédure, les périphériques doivent s'échanger des, qui vérifient l'identité de chacun. Si un hacker parvient à découvrir l'une d'elles, il peut l'utiliser à l'appairage suivant pour pénétrer les deux appareils.Les chercheurs ont ainsifréquemment utilisées dans des appareils courants : toutes se sont révélées sensibles à une attaque. Les grandes marques du secteur, comme, étaient. En revanche, il faut noter que le Bluetooth basse consommation n'a pas été affecté par la faille.Aussi, divers éléments s'avèrent rassurants. Les résultats obtenus ont été présentés au symposium de l'USENIX, une: Microsoft, Apple, Google, Facebook, etc. La plupart d'entre eux ont déjà réagi.Microsoft, par exemple, a publié des instructions de sécurité visant à renforcer la sécurité face à une attaque KNOB. Les instructions sont assez simples, et s'appuient sur une simple modification du registre. Intel, de son côté, recommande simplement d'utiliser «».Cela dit, la menace est prise suffisamment au sérieux pour entraîner une. Ses spécifications réclament désormais aux constructeurs d'utiliser une clé d'encryptage depour leurs futurs appareils. Ces précautions font également suite à la révélation d'une autre faille du Bluetooth, révélée plus tôt dans l'année, et montrant qu'un hacker pouvait l'utiliser pour géolocaliser et pister un périphérique.Rappelons que les appareils Bluetooth se démocratisent de plus en plus : ils devraient concerner 5,2 milliards d'appareils en 2022, contre 1 milliard de moins aujourd'hui.