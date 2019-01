Le Bluetooth 5.1 va améliorer la recherche de ses objets perdus

Une précision redoutable pour ne plus chercher ses clés chez soi

Le Bluetooth 5.1 devra attendre que les constructeurs l'ingèrent à leurs appareils

Source : Cnet

Le Bluetooth 5.1 va améliorer considérablement tous les systèmes connectés permettant de retrouver des objets. Le Bluetooth SIG, groupe de promotion du standard desans fil, a annoncé les nouveautés introduites par la prochaine mise à jour.La principale amélioration concerne la. Aujourd'hui, la précision d'une puce Bluetooth est à environ 1 mètre près. Le Bluetooth 5.1 réduit cette distance à seulementtout en donnant la direction dans laquelle chercher.Les cas d'usage sont nombreux. Il sera plus facile de localiser n'importe quel objet chez vous et de le trouver dans une zone définie précisément. Outre la recherche, le Bluetooth 5.1 permettra de créer des systèmes dans les magasins permettant d'indiquer au client où se rendre pour bénéficier d'une offre spéciale ou d'une promotion. Le même procédé peut être appliqué aux musées pour indiquer aux visiteurs la présence d'oeuvres particulières.Pour ce faire, la puce Bluetooth utilise son réseau d'intégré et mesure l'intensité du signal sur chacune d'entre elles. Ainsi elle peut déterminer finement la position d'un objet ou d'un point d'intérêt en donnant laà suivre pour s'y rendre.Bien évidemment il faudra que les fabricants intègrent des puces compatibles dans leurs différents produits pour en bénéficier. Pour le moment les constructeurs déploient petit à petit les puces Bluetooth 5.0 et il faudra attendre probablement plusieurs années avant d'utiliser les premiers produits sous Bluetooth 5.1.