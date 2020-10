Forfait mobile : tout savoir des offres sur les forfaits 4G sans engagement

Nous débutons avec l’offre Red by SFR. Actuellement, Red propose l’un des forfaits les plus intéressants avec l’offre 80 Go à 15 € par mois.

Pour ce prix, vous avez accès aux appels, SMS et MMS en illimité depuis la France et les DOM. Le forfait data de 80 Go est accessible depuis la France. À l’étranger, depuis la zone Européenne et les DOM, Red by SFR vous offre 10 Go de data.