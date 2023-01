Cette nouvelle barre de son de Razer n'en fait qu'à votre tête

Côté connectique, la Razer Leviathan V2 Pro se branche uniquement à un PC via un port USB-C et nécessite une alimentation externe. Une prise jack pour un casque est également de la partie, tandis que le Bluetooth 5.0 n'est pas oublié. Pour les amateurs de couleurs, cette barre étant encore un peu plus longue que le précédent modèle (600 mm x 113,7 mm x 90,1 mm), on y retrouve encore plus de zones RGB pour s'amuser avec l'éclairage dans Razer Synapse.