RazerCon 2022 : en plus de sa console, Razer parle casques, fauteuil et autres déclinaisons

Tout d'abord, voici venir le Razer Kraken Kitty V2 Pro. Toujours filaire, ce casque pensé pour le streaming dispose de paires d'oreilles interchangeables (chat, ours ou lapin) et éclairées avec Razer Chroma. Compatible 7.1 et doté de haut-parleurs de 50 mm, ce casque équipé également d'un micro amovible sera disponible à la précommande au quatrième trimestre 2022 pour 209,99 euros.