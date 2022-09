Avec la Leviathan V2 X, Razer compresse la taille et le prix de sa barre de son

Moins large que la version classique (moins de 400 mm), et abandonnant son caisson de basse, cette version X se branche cependant toujours en USB-C au PC pour l'alimentation et la connexion. Toujours compatible Bluetooth 5.0 également, cette barre peut donc être utilisée avec des appareils mobiles. On retrouve également 14 zones d'éclairage Razer Chroma et la compatibilité avec l'application Razer Audio.