Viper V2 Pro : Razer améliore et allège encore sa souris gamer

En parlant de performances, cette nouvelle souris sans fil de Razer se montre très prometteuse. À commencer par le tout nouveau capteur optique Focus Pro 30K, qui promet une précision de résolution de 99,8 %. Ce capteur est équipé de tout ce qu'il faut pour viser comme un pro, avec des fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle comme Smart Tracking ou Motion Sync.

Ce souci de performances se trouve également du côté des clics, équipés des nouveaux switches Gen-3 de Razer. En plus de garantir la disparition des miss-clicks, ceux-ci affichent une endurance impressionnante de 90 millions de clics. De plus, la Viper V2 Pro embarque plusieurs boutons programmables et un bouton permettant de permuter son profil DPI à la volée.

Tout ceci est propulsé par un dongle USB Hyperspeed 2,4 Ghz. Il est possible de recharger la souris en cours de route grâce à un câble USB et ainsi la passer brièvement en mode filaire.

Proposée dans un design élégant et sportif aux coloris noir ou blanc, c'est surtout au niveau de son poids que la Viper V2 Pro en impose. Avec seulement 58 grammes au compteur, son utilisation se veut confortable, demandant le moins d'effort possible.

Le professionnalisme de la Viper V2 Pro va cependant devoir se payer. D'ores et déjà disponible notamment sur le magasin Razer accessible via la source citée ci-dessous, elle est en effet proposée au tarif MSRP de 159,99 euros.