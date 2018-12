MediaTek annonce l'arrivée (imminente ?) de son Helio P90

©MediaTek

MediaTek accélère la cadence



©AIBenchmark

Un SoC tourné vers l'IA

Source : Gizmochina

Décidemment,semble impossible à arrêter ces derniers temps. Le fondeur multiplie les sorties de processeurs orientés vers le milieu de gamme.Lefera ainsi ses premiers pas officiels sur le smartphone U1 de Realme. Un appareil sous Android qui ne sera malheureusement commercialisé qu'en Inde.Quant au, il a été repéré sur un benchmark consacré à l'IA. D'après les tests, son unité de calcul dédiée à l'intelligence artificielle arriverait juste au niveau du futur Qualcomm Snapdragon 8150, éclipsant au passage le Kirin 980 de Huawei MediaTek n'a cependant fait aucune annonce officielle sur le Helio P80. Le fondeur semble miser avant tout sur son, qui devrait bientôt voir le jour.C'est la grande mode ces derniers temps : placer de l'intelligence artificielle - au sens large - dans les smartphones afin d'accomplir certains calculs complexes. La photographie numérique utilise particulièrement ce procédé, avec des résultats plus ou moins convaincants. Idem pour la gestion de la batterie.C'est donc sans surprise que MediaTek a mis en avant la partie IA de son futurdans un tweet. D'après le constructeur asiatique, sa future puce sera «». Rien que ça !Il est en effet possible que cette partie soit particulièrement soignée, le Helio P80 talonnant déjà le Snapdragon 8150. Le Helio P90 pourrait ainsi dépasser son concurrent. Il faudra cependant attendre quelques jours ou semaines avant d'en savoir plus. MediaTek attend probablement l'annonce du SoC 8150 avant de lancer son pavé dans la mare.