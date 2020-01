Le gouvernement américain met en garde la Silicon Valley contre les partenariats avec la Chine

Ne pas mettre la technologie américaine au service de la répression chinoise

Accord de « phase 1 » conclu demain

Source : RFI

». C'est en ces termes que Mike Pompeo a interpellé les entreprises de la Silicon Valley, les invitant à la prudence dans leurs relations avec la Chine.Hier, le secrétaire d'État des États-Unis, équivalent américain du ministre des Affaires étrangères, est intervenu devant le Silicon Valley Leadership Group, une organisation regroupant plus de 350 sociétés de la tech. Il en a profité pour exprimer de nouveau la défiance du gouvernement Trump envers Pékin.Ainsi, le public californien a été sensibilisé aux risques associés à d'éventuels partenariats conclus avec un pays considéré comme concurrent. Et ce, notamment pour des questions morales : «». Pompeo faisait alors certainement référence à la politique menée contre la minorité ouïghoure, dans la province du Xinjiang. Une vaste campagne de répression qui s'appuierait notamment sur la technologie, à des fins de surveillance Néanmoins, le secrétaire d'État a insisté sur le fait qu'il ne demandait pas aux entreprises américaines de quitter le territoire chinois. «», a-t-il déclaré. Mais il a encouragé les entrepreneurs à bien réfléchir aux conséquences avant de signer un partenariat, pour éviter que «», en référence au romande George Orwell.Cette prise de parole intervenait à deux jours de la signature d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Cet accord de « phase 1 » viserait notamment à faire baisser les droits de douane sur les produits chinois et à augmenter les achats de marchandises américaines par le pays asiatique. Une façon pour le gouvernement de «», selon les mots de Mike Pompeo. Charge désormais à la Silicon Valley de suivre, pour l'administration Trump.