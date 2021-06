L'excellent smartphone Redmi Note 10 5G à prix cassé chez AliExpress

Qui dit période estivale approchant dit soldes arrivant. Et dans cette catégorie, AliExpress proposent diverses bonnes affaires, y compris au niveau des smartphones. Et pour cause, lancé parmi les premiers téléphones portables compatibles 5G à moins de 300€, c'est bien à 150,49€ que le Redmi Note 10 5G de Xiaomi est proposé sur AliExpress . En revanche, pas le temps de tergiverser, l'offre est valable jusqu'au vendredi 25 juin 2021 inclus.

Qu'obtenez-vous pour ce prix-là ? Un smartphone des plus récents dans une finition Grey plutôt sombre et élégante. Au niveau des caractéristiques, le Redmi Note 10 5G dispose d'une mémoire vive de 4Go et d'un stockage interne de 64 Go, potentiellement extensible à votre guise par le biais d'une carte micro SD. En revanche, ne vous attendez pas à disposer d'un appareil photo parmi les plus performants du marché ou d'une vitesse d'exécution aussi rapide que l'éclair, ce smartphone n'est pas parfait mais, pour son prix, il est pétri de qualités.

Son autonomie est, entre autres points forts, à distinguer. Sa batterie, d'une capacité de 5000 mAh, offre presque 500h d'utilisation dans sa version la plus économe, et permet tout de même 22h de visionnage ou encore 178h de lecture musicale sans interruption. Autant dire que vous pouvez partir en trek tranquille.