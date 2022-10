Le Xiaomi Book Air 13 se dévoile officiellement, mais arrivera-t-il jusqu'à nous ?

Le Xiaomi Book Air 13 s'articule autour d'un écran OLED de 13 pouces (en 2 880 x 1 800 pixels) qui est en mesure de pivoter vers l'arrière pour s'affranchir du clavier. Le Book Air 13 sera décliné en deux configurations, à savoir Intel Core i7-1250U et Intel Core i5-1230U

. Dans les deux cas, on bénéficiera d'un total de 16 Go de DDR5, sans oublier un SSD d'une capacité de 512 Go.