Les smartphones de la gamme Xiaomi Redmi Note 9 à très bon prix chez Amazon

Le Redmi Note 9 de Xiaomi est proposé à tout petit prix et permet de disposer d’un smartphone de qualité sans se ruiner. Il est équipé d’un confortable écran de 6,53“ Full HD et d’un appareil photo doté d’un capteur 48 Mpixel. Il fonctionne sous Android 10. Avec sa batterie de 5020 mAh il vous assure une bonne autonomie pour en profiter toute la journée sans stress.

Avec le 9 Pro, vous gagnez un écran légèrement plus grand avec une diagonale de 6,67“ et une résolution un peu plus grande. Son véritable point fort est son capteur photo principal de 64 Mpixel qui offrira une très belle qualité à vos photos. De plus avec sa mémoire interne de 128 Go vous aurez de la place pour stocker tous vos clichés.