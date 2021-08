Tesla veut devenir fournisseur d'énergie et postule au Texas

L'ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) est une organisation texane exploitant le réseau électrique local. Son portefeuille inclut 90 % de la puissance électrique de l'État du Texas et l'ERCOT alimente ainsi plusieurs millions de clients. Seulement voilà, en février 2021, une très forte vague de froid a laissé une grande partie du Texas sans électricité durant plusieurs jours. Il n'en fallait pas plus à Elon Musk, le P.-D.G. de Tesla, pour rire au nez de l'organisation qui n'a pas su tenir son réseau en état de fonctionnement.