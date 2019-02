Samsung : de nouveaux intra sans-fil s'illustrent dans une image leakée

Les Samsung Gear IconX. Crédits : Samsung



L'image promotionnelle leakée montre une paire d'écouteurs disposés sur le dos d'un Galaxy S10. Crédits : WinFuture

Galaxy Buds : des écouteurs true wireless rechargeables sans-fil ?

Nos confrères allemands de chez WinFuture sont entrés en possession d'une image montrant clairement une paire d'écouteurs inconnus au bataillon disposés dans une boîtier de recharge. Mais plus intéressant encore : ce même boîtier semble posé sur le dos d'unCette image fait donc directement référence à la fonctionnalité de "" dont serait pourvu le Galaxy S10. À l'instar du Huawei Mate 20 Pro , le prochainsud-coréen serait donc capable de recharger divers périphériques compatibles grâce à la technologie sans-fil.Cependant comme le rappelle The Verge, ces prétendusne sont pas les premiers écouteurs intra-auriculaires sans-fil signés du constructeur. En 2016, la marque est parmi les premières à commercialiser ce type d'appareil avec les, très ciblés sur les sportifs.Si cette nouvelle référence venait à être dévoilée au cours de la conférence "Unpacked" que tiendra Samsung le 20 février prochain, on peut supposer que ces nouveaux écouteurs aient des ambitions plus grand-public, et viennent ainsi se poser en concurrence directe avec les AirPods d'Apple.