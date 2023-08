Samsung va lancer des protections écoresponsables pour ses smartphones pliants et ses smartwatches

Comme le rapporte le site SamMobile, le fabricant Samsung, dans la lignée de ses décisions en accord avec l'écologie, vient de dévoiler une nouvelle gamme d'accessoires écoresponsables. Appelée « Samsung Eco-Friends », cette nouvelle famille d'étuis et de bracelets va venir vêtir vos smartphones pliants et vos montres connectées. Si, par exemple, vous avez en votre possession le dernier Galaxy Z Fold5, ou bientôt les Galaxy Watch 6, et que vous souhaitez en prendre soin autant que vous aimez prendre soin de l'environnement, alors vous pourrez vous ruer sur cette nouvelle gamme d'accessoires les yeux fermés (même si l'on vous conseille fortement de les ouvrir pour les apprécier à leur juste valeur).