Se promener avec son Pokédex, c'est désormais possible grâce à ce Z Flip 3 de Samsung

Le bundle en question renferme non seulement un Samsung Galaxy Z Flip 3 mais aussi plusieurs accessoires à l'effigie de Pokémon. On y retrouve notamment des coques transparentes Pikachu personnalisables, une pochette Pokédex pourvue d'une lanière, un porte-clés, un support en forme de Poké Ball et un pack personnalisé. Le tout dans une belle boîte. Enfin, le smartphone renferme également des thèmes, des sonneries mais aussi des fonds d'écran exclusifs.