Samsung tease son nouveau Galaxy Z Flip5 dans une vidéo étonnamment loufoque

Difficile à dire. Car d'après les informations qui ont jusque-là fuité, que ce soit sur le design ou bien sur la fiche technique, on ne devrait pas voir tant de différences avec le prédécesseur de cet appareil, le Galaxy Z Flip 4. Peut-être que Samsung a fait en sorte de cacher les informations les plus importantes et qui pourraient toucher le plus le public, en laissant par contre sortir les renseignements techniques habituels.