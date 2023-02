Ce court-métrage a été réalisé par Ridley Scott avec un Galaxy S23 Ultra, c'est vrai... mais pas que

L'histoire de Behold est presque un prétexte. Un jeune homme est poursuivi par un groupe de personnes, trouve refuge dans un garage et tombe sur un cheval qui semble pris au piège. Sur une voix off probablement inspirante pour certains, l'homme libère le cheval que l'on voit à la fin galoper sur fond de soleil couchant.

Le court-métrage est bien plus intéressant si l'on analyse la qualité visuelle, plutôt très correcte, proposée par le Galaxy S23 Ultra. Samsung a aussi partagé les coulisses de ce petit film, et évidemment, Ridley Scott n'a pas filmé seul et sans équipement. Comme on peut le voir, l'homme a fait venir son directeur de la photographie, une petite équipe technique et filme avec un matériel adapté pour la stabilisation.