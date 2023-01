Galaxy S23 : Samsung va-t-il augmenter son prix en France ?

Le réputé leaker Roland Quandt a révélé le détail des tarifs pratiqués par le constructeur chez notre voisin espagnol, où l'on constate une augmentation notable des prix.

Le Galaxy S23 devrait y être vendu respectivement 959 ou 1 019 euros avec 128 et 256 Go de stockage, soit 110 euros de plus que le Galaxy S22 pour chaque variante. Le Galaxy S23+ serait affiché à 1 209 et 1 329 euros pour 256 et 512 Go d'espace de stockage, alors que le S22+ était disponible en Espagne à 1 059 euros pour 128 Go et 1 109 euros pour 256 Go. Il n'y avait pas de configuration à 512 Go pour ce modèle.