Galaxy S23 : faut-il s'attendre à une hausse des prix de la série ?

Le Galaxy S23+ voit lui aussi son tarif s'envoler. Il devrait être affiché à 1 219 euros dans la configuration 256 Go et à 1 339 euros pour celle de 512 Go. L'augmentation est encore plus spectaculaire, car l'espace de stockage évolue. Le S22+ était proposé à 1 059 et 1 109 euros avec respectivement 128 et 256 Go de ROM, sans possibilité de monter jusqu'à 512 Go.