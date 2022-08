La Galaxy Watch 5 Pro sera beaucoup moins fine que ce que prétend Samsung

Le 10 août dernier, Samsung a tenu sa conférence Galaxy Unpacked au cours de laquelle le constructeur en a profité pour lever le voile qui flottait sur ses nouveaux modèles de smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Et, au beau milieu de toutes ces annonces, nous avons également pu découvrir la nouvelle famille de Galaxy Watch, avec l’officialisation des Galaxy Watch 5 et 5 Pro.