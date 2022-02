Pixel 6, Galaxy S22, même combat, des annonces sur la charge rapide inatteignables en réalité

Samsung a présenté ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra il y a une quinzaine de jours. Pour rappel, ces trois smartphones embarquent des batteries aux capacités respectives de 3 700 mAh, 4 500 mAh et

5 000 mAh. En matière de charge, la puissance maximale est de 25 W en filaire. Néanmoins, les S22+ et S22 Ultra permettent une charge rapide à 45 W (via un chargeur non fourni). Hélas, en pratique, comme pour le Google Pixel 6 , dont la charge rapide à 30 W relève du mythe, celle à 45 W des Samsung Galaxy S22+ et Ultra n’apporte pas grand-chose.