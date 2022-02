Samsung Galaxy S21 FE VS Galaxy S22 : quel téléphone devriez-vous acheter ?

Inutile de tergiverser : le Galaxy S22 est le meilleur des deux pour ce qui est de la photo.

Cela tient à plusieurs choses. D'abord, le dernier modèle de Samsung intègre un nouveau capteur grand-angle de 50 mégapixels. De meilleure résolution, il est surtout plus grand, et autorise donc plus de lumière à entrer. En résulteront des photos plus lumineuses, détaillées et nettes que sur le Galaxy S21 FE.