Samsung Galaxy S21 FE : specs, couleurs, batterie, tout a fuité, on fait le point

Sous le capot, le Galaxy S21 FE pourra compter sur le Snapdragon 888 . Un SoC bien connu de nos services, puisqu'il s'est retrouvé dans la quasi-totalité des smartphones Android haut de gamme de 2021. 6 à 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage interne complètent le volet performances. La batterie du smartphone aura une capacité de 4 500 mAh, et pourra être rechargée à 25 W en filaire, ou à 15 W sans-fil. Rappelons malgré tout que Samsung ne fournit plus le chargeur de ses smartphones dans les boîtes.