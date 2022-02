Samsung Galaxy Tab S8, certains e-commerçants français dévoilent la fiche technique et une date de disponibilité

Trois modèles sont attendus : la Tab S8 avec écran 11 pouces, la Tab S8+ de 12,4 pouces et la Tab S8 Ultra de 14,6 pouces. Chaque version bénéficierait d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les Tab S8+ et S8 Ultra auraient une dalle Super AMOLED, contre LTPS TFT pour la Tab S8 standard. Logiquement, la définition de l'affichage augmente en même temps que la taille de l'écran : 2 560 x 1 600 pixels, 2 800 x 1 752 pixels et 2 960 x 1 848 pixels.

Comme prévu, la série Galaxy Tab S8 embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Les Tab S8 et S8+ disposeraient de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage, alors que la Tab S8 Ultra bénéficierait d'une configuration 16/512 Go.

Les tablettes sont alimentées par des batteries de 8 000 mAh (Tab S8), 10 090 mAh (Tab S8+) et 11 200 mAh (Tab S8 Ultra). Tous les modèles ont un emplacement pour carte micro SD , un port USB Type-C 3.2 et quatre haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos.