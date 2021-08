Samsung va stopper la commercialisation des Galaxy Buds+

Après un an et demi de bons et loyaux services, les Galaxy Buds+ vont prochainement disparaître (ou presque). Cet exemplaire est relativement apprécié par les utilisateurs grâce à son autonomie impressionnante, son format compact ou encore via la qualité de ses appels audio. Malgré ces bons points, Samsung a vraisemblablement décidé de passer à autre chose.