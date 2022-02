Après vivo, un nouveau smartphone change de couleur chez realme : et si cela devenait une tendance ?

Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre d'esthétique dans l'industrie mobile. En effet, il y a quelques jours, nous découvrions que le vivo V23 Pro changeait aussi de couleur au soleil , mais cette fois en passant du jaune au bleu-vert. Celui-ci ne sera toutefois pas disponible en France avant plusieurs mois, les realme 9 Pro et 9 Pro+ devraient donc être les premiers smartphones à proposer une telle fonctionnalité chez nous.

Le design et le coloris ont toujours été importants sur les smartphones chinois, et nous assistons peut-être aux débuts d'une tendance ici. Notons que vivo et realme appartiennent au même groupe, BBK Electronics, qui détient également OPPO et OnePlus. Aura-t-on bientôt des smartphones OPPO et OnePlus qui changent de couleur ?