realme ne mettra pas à jour, vers Android 12, sa tablette vieille de 4 mois

Depuis la nuit des temps (ou presque), le système de mise à jour d'Android a constitué un véritable casse-tête pour les utilisateurs, mais aussi pour les différents constructeurs. Nombreux étaient les smartphones à proposer une mise à jour très tardive vers le « nouvel Android », voire aucune mise à jour parfois.

Aujourd'hui, la marque realme a tenu à mettre au clair l'évolutivité de sa tablette realme Pad , lancée en septembre dernier sous Android 11. À la question « la tablette realme Pad va-t-elle migrer vers Android 12 ? », la réponse apportée par le constructeur est on ne peut plus claire (et triste) : « Non ».