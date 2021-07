Qualcomm lance son smartphone en partenariat avec Asus, et c'est un monstre de puissance

Le concepteur de puces s'est allié avec Asus pour mettre au point cet appareil très haut de gamme et misant sur les performances. Mais, première déception, l'appareil se « contente » d'un SoC Snapdragon 888 , alors qu'une version Plus de la puce devrait équiper de premiers smartphones haut de gamme dans les mois à venir.

Qualcomm et Asus ont mis le paquet sur la mémoire avec la présence de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage. Le smartphone tourne sous la dernière version d'Android, Android 11.

La capacité de la batterie laisse songeuse avec seulement 4 000 mAh, ne promettant pas une autonomie incroyable étant donné que l'écran devrait se montrer plutôt gourmand. En contrepartie, le smartphone Snapdragon embarque une recharge filaire Quick Charge 5 supportant une puissance jusqu'à 65 W, de quoi très rapidement redonner un coup de jus à l'accumulateur.