Panasonic modernise enfin My Home Screen et voit débarquer Apple TV+

On sait que Samsung Display convertit peu à peu ses chaînes de production LCD pour y fabriquer des écrans OLED (en petites diagonales pour le marché mobile, entre autres) ainsi que des dalles MicroLED et QD-OLED… mais la firme s'intéresserait aussi, et de nouveau, à l'OLED « classique » pour ses téléviseurs . Au point de passer commande chez LG.