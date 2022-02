Hasselblad étend son partenariat photo avec une nouvelle marque de smartphone

Hasselblad signe un nouveau partenariat stratégique. En parallèle de sa conférence, OPPO officialise une collaboration avec l'entreprise suédoise, qui met déjà son expertise photo au service de OnePlus depuis l’an dernier. À la suite du rapprochement entre les deux entreprises , OPPO bénéficie désormais d’un partenariat similaire qui se déroulera sur trois années. Le but est simple : améliorer et augmenter les capacités et l’expérience photo des smartphones d’OPPO .